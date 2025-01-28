В Казани продают самодельное авто почти за 8 миллионов рублей
pixabay.com
В Казани выставили на продажу самодельный автомобиль, напоминающий «игрушечный спорткар», с двигателем мощностью 180 лошадиных сил. По документам транспорт зарегистрирован как переделанный ВАЗ-2105. Стоимость этого уникального авто составляет 7,5 млн рублей, согласно объявлению.
Продавец рассказал изданию «Татар-информ», что автомобиль носит название Locost 7. Он занимается созданием таких машин с 2009 года.
Locost 7 представляет собой самодельный автомобиль, вдохновленный легендарным Lotus Seven — легким двухместным спорткаром с открытым верхом, который выпускался компанией Lotus. Машина построена на каркасной основе из сварных квадратных труб из мягкой стали размером 25×25 мм. Передняя подвеска выполнена в виде двухрычажной конструкции с винтовыми пружинами. Locost 7 подходит как для гоночных соревнований, так и для повседневной езды по обычным дорогам. Автомобиль отличается высокой скоростью и отличной маневренностью, что делает его особенно популярным среди любителей драйва.
Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец