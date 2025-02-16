Татарстанка взыскала 200 тысяч рублей за покусанного ребенка

Жительница Набережных Челнов через прокуратуру добилась выплаты 200 000 рублей в качестве моральной компенсации за нападение собаки на её ребёнка, сообщает «Челнинские известия».

Инцидент произошёл в сентябре прошлого года возле дома №1 на Казанском проспекте. Когда мальчик возвращался из школы, к нему подбежала бездомная собака и укусила за голень левой ноги.

Ребёнку оказали медицинскую помощь в травмпункте. Однако, по словам его матери, после происшествия у сына остались шрамы, а также появился страх перед собаками. Животное имело метки, свидетельствующие о том, что его ранее отлавливали и стерилизовали.

Ранее мы писали о том, что житель Челнов выплатит соседке больше 200 тысяч рублей за пожар в квартире.