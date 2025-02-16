Житель Челнов выплатит соседке больше 200 тысяч рублей за пожар в квартире

Жительница Набережных Челнов на судебном заседании заявила, что владеет комнатами в доме на проспекте Джалиля. 19 октября 2023 года в соседнем помещении произошёл пожар, который распространился и на её жильё.

В результате возгорания в трёх комнатах были повреждены обои, линолеум, натяжные потолки, оконные конструкции, межкомнатные двери, откосы с утеплением, люстры и мебель. По результатам экспертизы, сумма ущерба составила 213 тысяч рублей, а услуги оценщика обошлись в 6,5 тысячи.

Суд полностью удовлетворил иск пострадавшей. Сосед, по вине которого произошёл пожар, обязан выплатить всю сумму ущерба, а также покрыть госпошлину в размере 7,5 тысячи рублей.