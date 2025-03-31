Татарстанка показала железную хватку на шоу «Богатырские игры»
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Лейля Валиуллина, финалистка конкурса «Мисс Татарстан» от Алексеевского района, продемонстрировала свою впечатляющую физическую силу на шоу «Богатырские игры» на СТС.
Девушка, которая в течение девяти сезонов работала комбайнером, помогая отцу в уборке урожая, успешно прошла испытание, где нужно было продержаться на вращающемся в воздухе бревне как можно дольше. Лейля смогла удержаться на бревне целый час и две минуты.
Уроженка РТ уверена, что деревня — это лучший тренажер, а сила ей дана родной землей. О её участии в шоу рассказали в Минсельхозе Татарстана, пишет KazanFirst.
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