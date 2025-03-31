В Казани на этой неделе ожидается похолодание до +5 градусов

В Казани в ближайшие дни ожидается смена погодных условий. Сегодня и завтра горожан порадует солнце и дневная температура до +11…+13°C, однако с середины недели начнётся похолодание.

Как сообщают синоптики, уже в среду в городе вероятны дожди с вероятностью до 65%, при этом воздух прогреется до +12°C. В четверг станет прохладнее — около +7°C, дожди сохранятся с вероятностью 50%.

Ближе к выходным температура немного стабилизируется на уровне +8…+9°C. С началом следующей недели станет ещё холоднее — до +5°C. Осадки не прекратятся, но их вероятность постепенно снизится до 40%, пишет KazanFirst.

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