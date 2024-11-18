В Казани мужчина с ножом ворвался в пункт "Озон" и напал на посылки

Неадекватный человек с ножом пришел в пункт выдачи заказов "Озон", который находится на улице Гагарина и с яростью набросился на посылки.

Мужчина пришел перед закрытием помещения, чтобы было как можно меньше очевидцев.

Как итог, неизвестный порезал все коробки, вероятно он искал что-то дорогое. К счастью, работники пункта не растерялись и сразу же вызвали сотрудников полиции, которые прибыли на место происшествия и задержали хулигана. 17 ноября 2024 года, сотрудники написали заявление и начали считать ущерб, который нанес мужчина, пишет Mash Iptash.

Ранее мы писали о том, что в Казани оштрафуют таксиста, сбившего директора казанской школы «СОлНЦе». В среду, 13 ноября, на улице Кави Наджми, 18, произошла авария. Гражданин Туркменистана сбил пешехода.

Однако, в отношении пешехода также было вынесено определение о возбуждении дела.