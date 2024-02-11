Татарстанцы в возрасте от 40 до 65 лет часто пренебрегают своим здоровьем

Жители Татарстана в возрасте от 40 до 65 лет часто упускают из виду свое здоровье. Эту проблему обнародовал в прямом эфире министр здравоохранения Марсель Миннуллин.





По его мнению, люди указанного возраста считают себя здоровыми и энергичными, не видя никаких проблем. Есть граждане, которые не посещали медучреждения более 2-х лет.Миннуллин выделяет, что люди забывают о том, как состав питания влияет на их организм, не следят за уровнем холестерина в крови. В настоящее время каждый человек имеет возможность бесплатно обследоваться в клинике и выявить риски, которые в будущем могут привести к возникновению различных заболеваний.

Ранее, был озвучен средний заработок врачей. В Татарстане она составила более 100 тысяч рублей.