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· Артем Акчурин

Татарстанцы в возрасте от 40 до 65 лет часто пренебрегают своим здоровьем

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Жители Татарстана в возрасте от 40 до 65 лет часто упускают из виду свое здоровье. Эту проблему обнародовал в прямом эфире министр здравоохранения Марсель Миннуллин.

По его мнению, люди указанного возраста считают себя здоровыми и энергичными, не видя никаких проблем. Есть граждане, которые не посещали медучреждения более 2-х лет.

Миннуллин выделяет, что люди забывают о том, как состав питания влияет на их организм, не следят за уровнем холестерина в крови. В настоящее время каждый человек имеет возможность бесплатно обследоваться в клинике и выявить риски, которые в будущем могут привести к возникновению различных заболеваний.

Ранее, был озвучен средний заработок врачей. В Татарстане она составила более 100 тысяч рублей.

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