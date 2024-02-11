Средняя зарплата врачей в Татарстане составила более 100 тысяч рублей

Министр здравоохранения РТ озвучил средний заработок медработников в Татарстане. Информацией министр поделился в прямом эфире





Согласно озвученным данным, средний уровень заработка врачей в республике составляет 104 тысячи рублей, медсестры получают в среднем 53 тысячи рублей, а санитары из младшего персонала имеют зарплату в размере 38 тысяч рублей.Министр также отметил, что в прошлом году в систему здравоохранения республики приняли работь 409 врачей. Упомянутая программа «Земский доктор», предусматривает значительные выплаты для работников в сельской местности. Единовременно они могут получить от 1 до 1,5 млн рублей.

Ранее, в Казани у «Корстона» водитель BMW сбил двух девушек.