Средняя зарплата врачей в Татарстане составила более 100 тысяч рублей
Министр здравоохранения РТ озвучил средний заработок медработников в Татарстане. Информацией министр поделился в прямом эфире
Министр также отметил, что в прошлом году в систему здравоохранения республики приняли работь 409 врачей. Упомянутая программа «Земский доктор», предусматривает значительные выплаты для работников в сельской местности. Единовременно они могут получить от 1 до 1,5 млн рублей.
Ранее, в Казани у «Корстона» водитель BMW сбил двух девушек.