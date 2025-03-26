Татарстанцы увидят солнечное затмение

29 марта жители Татарстана смогут наблюдать частичное солнечное затмение. Это астрономическое явление будет видно с 14:50 до 15:10 в эту субботу, сообщает KazanFirst со ссылкой на агентство «Москва».

Как пояснил профессор Института космических исследований РАН Сергей Богачев, в этот день полная темнота нигде не наступит. Солнце 29 марта будет выглядеть как полумесяц, и его размер будет зависеть от местоположения наблюдателя. Особенно ярко затмение проявится в северных регионах, в то время как в Москве Луна закроет менее 10% солнечного диска.

Кроме того, жителей Татарстана ожидает еще одно частичное затмение 21 сентября этого года.

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