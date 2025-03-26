В Казани 9 Мая запустят салют

В Казани в День Победы 9 мая пройдет праздничный фейерверк, о чем стало известно после публикации постановления на XXXVII сессии Казанской городской Думы четвертого созыва.

Документ, который был размещен в феврале на сайте антикоррупционной экспертизы, включает в себя ряд мероприятий, приуроченных к 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Помимо фейерверка, в городе пройдет онлайн-акция «Бессмертный полк», «Парад у дома ветеранов» и другие торжества, как в самом Казани, так и в районах. Также в 2025 году в Татарстане установят четыре новых памятника в честь Года защитника Отечества и юбилея Победы.

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