Татарстанцев вновь ждёт непогода

Управление гидрометеорологии Татарстана предупреждает жителей республики о грозах, шквалистом ветре до 15-20 м/с, а местами до 24 м/с, сильных дождях и ливне. Локально возможны осадки в виде града.

МЧС просит татарстанцев воздержаться от дальних поездок, прогулок, а также просят плотно закрыть окна и убрать незакреплённые вещи с балконов в случае непогоды.

Ранее мы писали, что в парке «Черное озеро» в Казани после ночного ливня обрушился шатер.