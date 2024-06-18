В парке «Черное озеро» в Казани после ночного ливня обрушился шатер

В региональной столице РТ после непогоды сломался шатер в парке «Черное озеро». Опоры у объекта погнулись, часть полотна оказалось на земле.

Помимо этого, навесы в общественном месте сильно провисли от воды, пишет «БИЗНЕС Online».

Напомним, сильный ливень прошел во всех районах столицы, некоторые улицы утопали в дождевой воде. Центр Казани тоже оказался затоплен, вода текла на улице Баумана, около спуска к станции метро «Площадь Тукая». По этой причине цены на такси заметно поднялись. Некоторые воздушные суда, которые летели в Казань, не смогли приземлиться и курсировали в небе. Такие данные появились в сервисе Flightradar24.

Ранее мы писали о том, что мужчина избил подростка, угрожал женщине лезвием и сломал лифт в жилищном комплексе "Салават Купере" в Казани. В неравном бою с лифтом он лишился камеры и зеркала.