Татарстанцев предупредили об опасности снежных карнизов и сосулек

Жителям Татарстана напомнили об опасности, которую представляют снежные шапки и сосульки на крышах зданий.

В жилищной инспекции пояснили, что при обнаружении угрозы схода снега или образования крупных сосулек необходимо сделать снимок и отправить обращение через портал «Госуслуги». В заявке важно указать точный адрес и подробно описать проблему, поскольку от полноты информации зависит скорость принятия мер.

Специалисты отметили, что проверка может быть проведена только при наличии официального заявления.

Ранее мы писали о том, что в Республике Татарстан по делу о взятке айфоном за 120 тысяч задержали главу Камских Полян.