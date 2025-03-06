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В Татарстане был задержан глава поселка за взятку новым айфоном за 120 тысяч

На первом допросе Салахутдинов отказался давать...

Ринат Салахутдинов/ВК

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Как сообщает «Реальное время», в Татарстане задержали главу поселка Камские Поляны Рината Салахутдинова. Его подозревают в получении взятки в виде мобильного телефона стоимостью 120 тысяч рублей.

По данным издания, сотрудники ФСБ, МВД и СК также задержали предполагаемого посредника и взяткодателя, которые уже признали свою вину. Следствие считает, что роль посредника сыграл Денис Леушин, руководитель муниципального предприятия «Водоканал», а взятку передала Екатерина Медникова, возглавляющая управляющую компанию «Наш дом Камские Поляны».

По версии правоохранителей, дорогостоящий смартфон чиновнику передали в конце 2024 года в качестве благодарности за поддержку коммерческой организации.

На первом допросе Салахутдинов отказался давать показания.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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