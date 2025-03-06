В Татарстане был задержан глава поселка за взятку новым айфоном за 120 тысяч
Ринат Салахутдинов/ВК
Как сообщает «Реальное время», в Татарстане задержали главу поселка Камские Поляны Рината Салахутдинова. Его подозревают в получении взятки в виде мобильного телефона стоимостью 120 тысяч рублей.
По данным издания, сотрудники ФСБ, МВД и СК также задержали предполагаемого посредника и взяткодателя, которые уже признали свою вину. Следствие считает, что роль посредника сыграл Денис Леушин, руководитель муниципального предприятия «Водоканал», а взятку передала Екатерина Медникова, возглавляющая управляющую компанию «Наш дом Камские Поляны».
По версии правоохранителей, дорогостоящий смартфон чиновнику передали в конце 2024 года в качестве благодарности за поддержку коммерческой организации.
На первом допросе Салахутдинов отказался давать показания.
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