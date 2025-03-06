В Татарстане был задержан глава поселка за взятку новым айфоном за 120 тысяч

Как сообщает «Реальное время», в Татарстане задержали главу поселка Камские Поляны Рината Салахутдинова. Его подозревают в получении взятки в виде мобильного телефона стоимостью 120 тысяч рублей.

По данным издания, сотрудники ФСБ, МВД и СК также задержали предполагаемого посредника и взяткодателя, которые уже признали свою вину. Следствие считает, что роль посредника сыграл Денис Леушин, руководитель муниципального предприятия «Водоканал», а взятку передала Екатерина Медникова, возглавляющая управляющую компанию «Наш дом Камские Поляны».

По версии правоохранителей, дорогостоящий смартфон чиновнику передали в конце 2024 года в качестве благодарности за поддержку коммерческой организации.

На первом допросе Салахутдинов отказался давать показания.