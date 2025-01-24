Татарстанцев предупредили о магнитной буре
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На Татарстан надвигается мощная магнитная буря. Ее начало прогнозируется вечером 24 января, причем поначалу она будет слабой. Однако уже к утру субботы, 25 января, буря усилится и достигнет уровня G2.
Люди, чувствительные к изменениям погоды, могут столкнуться с головной болью, упадком сил, скачками давления и общей слабостью.
При этом значительных изменений погоды в эти дни не предвидится. Синоптики ожидают резкое потепление лишь в понедельник, 27 января.
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