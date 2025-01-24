Татарстанцев предупредили о магнитной буре

На Татарстан надвигается мощная магнитная буря. Ее начало прогнозируется вечером 24 января, причем поначалу она будет слабой. Однако уже к утру субботы, 25 января, буря усилится и достигнет уровня G2.

Люди, чувствительные к изменениям погоды, могут столкнуться с головной болью, упадком сил, скачками давления и общей слабостью.

При этом значительных изменений погоды в эти дни не предвидится. Синоптики ожидают резкое потепление лишь в понедельник, 27 января.

Ранее мы писали о том, что землю вдоль трассы М7 в Авиастроительном районе хотят «нарезать» под коттеджи.

Планируется выделить 350 участков для индивидуального жилищного строительства, каждый площадью около 10 соток.