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Землю вдоль трассы М7 в Авиастроительном районе хотят «нарезать» под коттеджи

Планируется выделить 350 участков для индивидуа...

pixabay.com

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В Казани опубликовали проект планировки территории вдоль федеральной трассы, который предусматривает создание жилого комплекса. В документах исполкома сообщается, что проект включает индивидуальную жилую застройку, а также объекты социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры.

Территория, отведённая под застройку, занимает 143,7 га в районе жилого массива Сухая Река. Она расположена между трассой М7 на севере и садовым товариществом «Сад № 14 КМПО» на юге, а с востока и запада ограничена лесными массивами.

Планируется выделить 350 участков для индивидуального жилищного строительства, каждый площадью около 10 соток. Предполагаемое население будущего коттеджного посёлка составит 1 120 человек.

Проект также включает строительство школы на 192 места, двух детских садов и транспортной развязки на пересечении трассы М7 с улицей районного значения, которая станет продолжением улицы Песочной.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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