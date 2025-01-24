Землю вдоль трассы М7 в Авиастроительном районе хотят «нарезать» под коттеджи

В Казани опубликовали проект планировки территории вдоль федеральной трассы, который предусматривает создание жилого комплекса. В документах исполкома сообщается, что проект включает индивидуальную жилую застройку, а также объекты социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры.

Территория, отведённая под застройку, занимает 143,7 га в районе жилого массива Сухая Река. Она расположена между трассой М7 на севере и садовым товариществом «Сад № 14 КМПО» на юге, а с востока и запада ограничена лесными массивами.

Планируется выделить 350 участков для индивидуального жилищного строительства, каждый площадью около 10 соток. Предполагаемое население будущего коттеджного посёлка составит 1 120 человек.

Проект также включает строительство школы на 192 места, двух детских садов и транспортной развязки на пересечении трассы М7 с улицей районного значения, которая станет продолжением улицы Песочной.