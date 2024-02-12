Новости Татарстана
· Артем Акчурин

Татарстанцев ожидают морозы до -33 градусов

Татарстанцев ожидают морозы до -33 градусов

Мэрия Казани

Подписаться в Telegram

Жители Татарстана получили предупреждение о наступлении сильных морозов на этой неделе.

По данным на 13 февраля в РТ ожидается снег и местами слабая метель. В течение дня температура воздуха опустится до -4 и -9 градусов Цельсия. Однако после этого придет новый морозный антициклон.


Согласно информации от гидрометцентра Татарстана, уже к среде, 14 февраля, температура существенно снизится на 9-14 градусов ниже обычной для этого времени года. Этот холодный антициклон продлится в регионе до 17 февраля.

Ночью 14 февраля термометр опустится до -23 градусов, местами даже до -27, а днем ожидается от -12 до -17 градусов.

15 февраля местами температура может достигать -30 градусов, а ночью 16-17 февраля в некоторых районах упадет до -33 градусов. Днем же ожидается от -16 до -21 градуса по Цельсию.

Напомним, что Казань заняла второе место среди лидеров самых снежных городов страны.

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Татарстана

день назад

Рузиль Минекаев на шоу ТНТ признался, что в детстве воровал

Гид по скидкам Казани

9 часов назад

"Love is..." - рассказываем секрет идеального свидания в Казани, на котором захочет побывать каждый

фото тараканов дезинфекция

Новости Татарстана

8 часов назад

В ТЦ Казани на улице Мавлютова закрыли магазин «Бахетле»

Интересное в Казани

3 дня назад

Полное обновление за 1 час: почему спортсмены выбирают флоатинг - эксперимент с казанской сборной по гандболу

изготовление металлических шкафов на заказ в Москве

Новости Татарстана

5 часов назад

Мэр Казани призвал горожан выходить на уборку снега – УК не справляются

Новости Татарстана

4 часа назад

На улицах Казани сугробы достигают высоты частного дома

Новости Татарстана

день назад

В Казани Kia на скорости влетела в иномарку и опрокинулась

Новости Татарстана

9 часов назад

Участок для строительства дома дольщиков «Свея» прошел экспертизу

Новости Татарстана

10 часов назад

9 из 10 стран БРИКС будут участвовать в июньских играх в Казани
Лонгриды
15 минут назад

Последствия снежного шторма в Казани: УК не справляются, Метшин призвал горожан выходить на уборку снега

Последствия снежного шторма в Казани: УК не справляются, Метшин призвал горожан выходить на уборку снега

Новости Татарстана

47 секунд назад

Полиция проводит проверку по факту повреждения машин на парковке у ТЦ

Гид по скидкам Казани

9 часов назад

"Love is..." - рассказываем секрет идеального свидания в Казани, на котором захочет побывать каждый

Новости Татарстана

5 минут назад

Минниханов сообщил, как Татарстан будет бороться с дефицитом кадров

Новости Татарстана

25 минут назад

Татарстанцев ожидают морозы до -33 градусов
Ждем АИ-92 по 60 рублей за литр? Что будет с ценами на бензин в Татарстане в 2024 году
Лонгриды
2 дня назад

Ждем АИ-92 по 60 рублей за литр? Что будет с ценами на бензин в Татарстане в 2024 году

Новости Татарстана

40 минут назад

Казань заняла второе место среди самых снежных городов России

Новости Татарстана

55 минут назад

В Татарстане предлагают перевести студентов на вечернее обучение для работы

Новости Татарстана

час назад

Продолжается регистрация на «Цифровой марафон» от Сбера
Крупные банки ввели комиссию для застройщиков: недвижимость в Казани станет дороже?
Интересное в Казани
4 дня назад

Крупные банки ввели комиссию для застройщиков: недвижимость в Казани станет дороже?