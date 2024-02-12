Татарстанцев ожидают морозы до -33 градусов

Жители Татарстана получили предупреждение о наступлении сильных морозов на этой неделе.



По данным на 13 февраля в РТ ожидается снег и местами слабая метель. В течение дня температура воздуха опустится до -4 и -9 градусов Цельсия. Однако после этого придет новый морозный антициклон.



Согласно информации от гидрометцентра Татарстана, уже к среде,, температура существенно снизится на 9-14 градусов ниже обычной для этого времени года. Этот холодный антициклон продлится в регионе до 17 февраля.Ночью 14 февраля термометр опустится до -23 градусов, местами даже до -27, а днем ожидается от -12 до -17 градусов.

15 февраля местами температура может достигать -30 градусов, а ночью 16-17 февраля в некоторых районах упадет до -33 градусов. Днем же ожидается от -16 до -21 градуса по Цельсию.

Напомним, что Казань заняла второе место среди лидеров самых снежных городов страны.