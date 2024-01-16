Татарстанцам рассказали, как защитить себя от мошенников
liborui.ru
В Татарстан выявлены случаи мошенничества с телеграм-аккаунтами различных государственных ведомств. Об этом предупредил глава Минцифры региона Айрат Хайруллин.
Цель подобных мошеннических действий - осуществление финансовых операций в пользу аферистов. По словам Хайруллина, необходимо быть бдительным, особенно когда сообщения приходят от знакомых, родственников, коллег или начальников.
Мошенники создают фейковые аккаунты, используя реальные фотографии и имена людей. Затем они предупреждают их контакты о предстоящем важном звонке из министерства или ведомства. После этого жертве звонят для «проверки». Мошенников можно вычислить по грамматическим и орфографическим ошибкам.
В заключение, министр рекомендовал не раскрывать конфиденциальную информацию, не выполнять просьбы мошенников и включить двухфакторную аутентификацию.
Ранее, мошенники взломали телефон руководителя Минсельхозпрода РТ Марата Зяббарова.