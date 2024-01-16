Татарстанцам рассказали, как защитить себя от мошенников

В Татарстан выявлены случаи мошенничества с телеграм-аккаунтами различных государственных ведомств. Об этом предупредил глава Минцифры региона Айрат Хайруллин.



Цель подобных мошеннических действий - осуществление финансовых операций в пользу аферистов. По словам Хайруллина, необходимо быть бдительным, особенно когда сообщения приходят от знакомых, родственников, коллег или начальников.



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Мошенники создают фейковые аккаунты, используя реальные фотографии и имена людей. Затем они предупреждают их контакты о предстоящем важном звонке из министерства или ведомства. После этого жертве звонят дляпроверки. Мошенников можно вычислить по грамматическим и орфографическим ошибкам.В заключение, министр рекомендовал не раскрывать конфиденциальную информацию, не выполнять просьбы мошенников и включить двухфакторную аутентификацию.

Ранее, мошенники взломали телефон руководителя Минсельхозпрода РТ Марата Зяббарова.