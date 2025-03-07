Татарстанцам напомнили о сокращённом дне 7 марта

В соответствии с производственным календарем Республики Татарстан, 7 марта является сокращенным рабочим днем. Поскольку 8 марта, Международный женский день, является официальным выходным, день перед ним сокращается на один час.

Также стоит отметить, что в Татарстане не будет длинных выходных в честь 8 марта. Дополнительный выходной перенесен на 13 июня, что позволит сделать празднование Дня России более продолжительным.

Ранее мы писали о том, что в Казани 9 марта будут введены ограничения движения на некоторых участках.