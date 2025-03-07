В Казани 9 марта будут введены ограничения движения на некоторых участках
Екатерина Елисеева
9 марта с 18:30 до 22:30 в Казани вводятся ограничения на движение транспорта.
Для обеспечения безопасности дорожного движения будут действовать ограничения на парковку и движение на следующих участках улиц и дорог города:
- Улица Чистопольская — от улицы Бичурина до проспекта Ямашева,
- Проспект Ямашева — от улицы Адоратского до Сибирского тракта,
- Дорога-дублер улицы Гаврилова — от улицы Чуйкова до проспекта Ямашева,
- Улица Академика Арбузова — от улицы Журналистов до проспекта Ямашева.
Ранее мы писали о том, что в Татарстане предложили вводить скидки для некоторых водителей.
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