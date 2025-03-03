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Татарстанца осудили почти на 2 года за раскрытие гостайны

Кроме того, осужденному на год запрещено...

pixabay.com

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Суд Татарстана признал жителя Чистополя виновным в разглашении государственной тайны и вынес ему приговор. Уголовное дело по этому факту возбудило региональное управление ФСБ России.

Следствие установило, что мужчина передал сведения, составляющие государственную тайну, третьим лицам. Верховный Суд республики назначил ему наказание в виде 1 года и 6 месяцев условного лишения свободы с испытательным сроком на 1 год.

Кроме того, осужденному на год запрещено занимать государственные и муниципальные должности, если они предполагают доступ к секретной информации. Об этом сообщила пресс-служба ФСБ.

Ранее мы писали о том, что прокурор просит изъять имущество экс-замглавы МВД Татарстана.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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