Татарстанца осудили почти на 2 года за раскрытие гостайны

Суд Татарстана признал жителя Чистополя виновным в разглашении государственной тайны и вынес ему приговор. Уголовное дело по этому факту возбудило региональное управление ФСБ России.

Следствие установило, что мужчина передал сведения, составляющие государственную тайну, третьим лицам. Верховный Суд республики назначил ему наказание в виде 1 года и 6 месяцев условного лишения свободы с испытательным сроком на 1 год.

Кроме того, осужденному на год запрещено занимать государственные и муниципальные должности, если они предполагают доступ к секретной информации. Об этом сообщила пресс-служба ФСБ.

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