Прокурор просит изъять имущество экс-замглавы МВД Татарстана
Екатерина Елисеева
Прокурор Татарстана Альберт Суяргулов подал иск в суд с требованием изъять имущество бывшего заместителя министра внутренних дел республики Владимира Изаака. Информация о судебном разбирательстве появилась в базе Ново-Савиновского суда Казани.
В рамках иска прокуратура добивается конфискации трех квартир, земельного участка и парковочного места, которые принадлежат экс-замглавы МВД.
Владимир Изаак родился 19 июня 1967 года в селе Каратал Славгородского района Алтайского края. Окончил Омскую высшую школу МВД России, а свою профессиональную деятельность начинал в Вооружённых силах. В сентябре 2024 года он был назначен заместителем генерального директора АО «Сетевая компания», пишет «Татар-информ».
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