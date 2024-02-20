Бойцу, у которого отказали ноги на СВО, подарили частный дом

В Татарстане в поселке Сокура Лаишевского районо прошло торжественное вручение ключей от нового дома участнику СВО Аделю Уркунбаеву. Передает «Татар-информ».

Молодой человек в 2020 году подписал контракт во время прохождения обязательной военной службы. В 2022 году отправился на добровольной основе на спецоперацию. Через 2 месяца получил ранение, однако службу он продолжил. Через две недели получил второе ранение, осколки которого попали в спину и нижние конечности. Поэтому у него отказали ноги.

Строительство нового частного дома было профинансировано предпринимателями и жителями муниципалитета. Его площадь составила 109 квадратных метров. Дом был оборудован всем необходимым. Так, например в ванной комнате установлены специальные перила.

Глава муниципального района заявил, что они чувствуют ответственность, так как герои вернулись, выполнив свою задачу. И им необходимо оказывать поддержку и заботу для их адаптации, подчеркнул Ильдус Зарипов.

На сегодняшний день Адель Уркунбаев продолжает свое восстановление. Прогнозируется, что в скором времени ему удастся передвигаться самостоятельно. Стоит отметить, что ему всего 22 года.