Казань попала в топ-3 популярных направлений для путешествий в январе

Столица РТ стала одним из популярных направлений для путешествий по России в январе, замкнув тройку лидеров. Бронирования отелей и квартир в Казани составили 4% от общего числа, что подтверждает интерес к этому городу.

Однако, абсолютными лидерами рейтинга стали Санкт-Петербург и Москва, собравшие по 13% бронирований каждый. На втором месте оказался Сочи с 11% бронирований. В топ-10 также вошли Ялта, Геленджик, Красная Поляна, Кисловодск, Анапа и Краснодар.



Из пресс-службы сервиса по бронированию отелей и квартир «ТВИЛ» поступила информация о том, что туристы проводят в Казани в среднем три ночи.

Напомним, что в Казани за новогодние праздники в ДТП пострадали 13 человек.