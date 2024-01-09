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· Артем Акчурин

Казань попала в топ-3 популярных направлений для путешествий в январе

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Столица РТ стала одним из популярных направлений для путешествий по России в январе, замкнув тройку лидеров. Бронирования отелей и квартир в Казани составили 4% от общего числа, что подтверждает интерес к этому городу.

Однако, абсолютными лидерами рейтинга стали Санкт-Петербург и Москва, собравшие по 13% бронирований каждый. На втором месте оказался Сочи с 11% бронирований. В топ-10 также вошли Ялта, Геленджик, Красная Поляна, Кисловодск, Анапа и Краснодар.

Из пресс-службы сервиса по бронированию отелей и квартир «ТВИЛ» поступила информация о том, что туристы проводят в Казани в среднем три ночи.

Напомним, что в Казани за новогодние праздники в ДТП пострадали 13 человек.

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