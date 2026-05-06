Татарстан собрал 60 тонн электроники на переработку

Диляра Аминова
С начала 2024 года в Татарстане в рамках программы «Школа утилизации: электроника» жители и организации сдали на утилизацию 59,7 тонны старого оборудования. Программа позволяет бесплатно избавляться от ненужной компьютерной и бытовой техники.

В апреле участники из Казани, Набережных Челнов и нескольких районов республики отправили 18,5 тонн отходов. В сборе участвуют 124 организации из разных муниципалитетов.

В мае утилизация техники запланирована в Казани, Зеленодольске, Альметьевске, Набережных Челнах и пяти районах республики. Программа принимает компьютеры, офисную и бытовую технику, электроинструмент, медицинские приборы, телефоны и гаджеты. Для участия необходимо оставить заявку на официальном сайте.

Программа действует в Татарстане с 2022 года в рамках национального проекта «Экологическое благополучие». В прошлом году жители республики собрали 185 тонн электроники при участии 314 организаций.

