Татарстан попал в топ-30 регионов по уровню зарплат в стране
Татарстан оказался на 30 месте среди регионов России по уровню зарплат в различных отраслях в 2023 году. Самая высокая заработная плата в регионе наблюдается в химической промышленности и составляет 90 000 рублей. Данные приводят РИА Новости.
Еврейская автономная область и Свердловская область являются соседями Татарстана по данному рейтингу, где также заработная плата достигает 90 000 рублей.
Низкие уровни заработных плат были зафиксированы в Республике Калмыкия, а также в Мордовии, Псковской и Ивановской областях, и Алтайском крае, где государственная служба является отраслью с наивысшей заработной платой.
Напомним, ранее Бастрыкин потребовал доклад о ЧП с падением снега на младенца в Татарстане. Было заведено уголовное дело.
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