Татарстан попал в топ-30 регионов по уровню зарплат в стране

Татарстан оказался на 30 месте среди регионов России по уровню зарплат в различных отраслях в 2023 году. Самая высокая заработная плата в регионе наблюдается в химической промышленности и составляет 90 000 рублей. Данные приводят РИА Новости.

Еврейская автономная область и Свердловская область являются соседями Татарстана по данному рейтингу, где также заработная плата достигает 90 000 рублей.





Лидерами по уровню зарплат были объявлены Москва, Сахалинская область и Ямало-Ненецкий автономный округ. Топ-10 возглавили Мурманская область, Республика Саха (Якутия), Чукотский автономный округ, Камчатский край, Ненецкий автономный округ, Санкт-Петербург и Магаданская область.Низкие уровни заработных плат были зафиксированы в Республике Калмыкия, а также в Мордовии, Псковской и Ивановской областях, и Алтайском крае, где государственная служба является отраслью с наивысшей заработной платой.

Напомним, ранее Бастрыкин потребовал доклад о ЧП с падением снега на младенца в Татарстане. Было заведено уголовное дело.