Бастрыкин потребовал доклад о ЧП с падением снега на младенца в Татарстане
Прокуратура РТ
Председатель следственного комитета России, Александр Бастрыкин, дал указание представить отчет о ходе расследования уголовного дела, связанного с происшествием, когда снег обрушился на 33-летнего мужчину и его пятимесячного ребенка. Снег сошел с балкона высотного здания в Альметьевске.
По факту случившегося было возбуждено уголовное дело. Начальник СУ СК России по РТ Валерий Липский сформирует доклад о ходе расследования уголовного дела и процессуальной проверки.
Напомним, ранее 40 работников «Нэфис косметикс» заразились сальмонеллезом в Татарстане.
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