Бастрыкин потребовал доклад о ЧП с падением снега на младенца в Татарстане

Председатель следственного комитета России, Александр Бастрыкин, дал указание представить отчет о ходе расследования уголовного дела, связанного с происшествием, когда снег обрушился на 33-летнего мужчину и его пятимесячного ребенка. Снег сошел с балкона высотного здания в Альметьевске.





У ребенка была выявлена закрытая черепно-мозговая травма, и в настоящее время он находится в больнице. Второму пострадавшему также была оказана неотложная медицинская помощь.По факту случившегося было возбуждено уголовное дело. Начальник СУ СК России по РТсформирует доклад о ходе расследования уголовного дела и процессуальной проверки.

Напомним, ранее 40 работников «Нэфис косметикс» заразились сальмонеллезом в Татарстане.