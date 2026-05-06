Новости Татарстана

Татарстан получит 141,5 млн рублей на жилье для льготников

Диляра Аминова Редактор выходного дня
Республика Татарстан направит федеральные средства на программы жилищной поддержки в 2026 году. Об этом сообщило Министерство финансов региона.

Финансирование в размере 141,5 млн рублей распределено между двумя основными направлениями. На поддержку ветеранов войны и боевых действий выделено 10,3 млн рублей. Основная часть средств — 126,6 млн рублей — предназначена для граждан, имеющих статус инвалида, и семей с детьми-инвалидами.

Программа реализуется в соответствии с федеральным законодательством о ветеранах и социальной защите инвалидов. Средства поступят из федерального бюджета и будут использованы для обеспечения жильем граждан, относящихся к льготным категориям.

