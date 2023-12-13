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· Артем Акчурин

Татарстан перезапустит речной туризм

Татарстан перезапустит речной туризм

tatcenter.ru

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В Татарстане планируется развитие речного транспорта на реке Казанка, а также восстановления движения по реке Вятке. Об этом сообщил генеральный директор АО «Флот Республики Татарстан» Роман Лизалин в ходе прямого эфира.

Лизалин отметил, что гости столицы РТ проявляют большой интерес к путешествиям по реке, особенно вечером, поэтому развитие данного направления является приоритетным.

По его словам, развитию индустрии судоходства мешает недостаточное количество судов. На сегодняшний день в республике есть всего 3 старых судна и 2 новых Метеора. В ближайшем будущем планируется построить еще 4 судна.

Ранее мы писали о том что, в Татарстане откроют центр развития исламского банкинга.

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