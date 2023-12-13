В Татарстане откроют центр развития исламского банкинга

В Татарстане планируется открытия центра исламского банкинга. Обучать и консультировать российских банкиров будут профессионалы из Малайзии. Данные приводит Ведомости.

Сотрудничество обсуждалось в рамках визита делегации из Татарстана Малайзии. Гендиректор ООО «Единые банковские технологии» Абдуворис Каландаров отметил, что в России отсутствует нужное количество экспертов в сфере халяльного банкинга.

Татарстан является одним из четырех регионов, принимающих участие в эксперименте по внедрению исламского банкинга, планируется создание хаба — центра, где юридические и физические лица смогут получить консультации у специалистов.

Ожидается, что консультации будут предоставляться в области налогообложения, бухгалтерии и разработки продуктов с учетом особенностей российского законодательства и опыта в партнерском финансировании, объяснил Каландаров.

Напомним, в августе текущего года президент России Владимир Путин подписал закон о проведении эксперимента по внедрению исламского банкинга в Татарстане, Башкортостане, Дагестане и Чечне. Эксперимент продлится с 1 сентября 2023 года по 1 сентября 2025 года. Ак Барс Банк Татарстана стал первым участником эксперимента по партнерскому финансированию, затем список пополнили Ак Барс Капитал, Сбербанк и «Домклик».