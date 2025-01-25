Татарстан передал Лисичанску 2 кареты скорой помощи
Екатерина Елисеева
Вице-премьер республики Фаниль Аглиуллин лично вручил ключи от машин мэру Лисичанска Эдуарду Сахненко. Эта помощь предоставлена в рамках программы поддержки подшефных городов, которую реализует Татарстан.
Аглиуллин отметил, что новые автомобили помогут повысить оперативность и качество медицинских услуг для жителей Лисичанска. Он выразил надежду, что техника станет важным подспорьем для работы местной центральной больницы.
Ранее мы писали о том, что Татарстан в 2025 году на развитие проекта «Семья» выделит более 300 млн рублей.
Одним из ключевых направлений проекта стал федеральный проект «Семейные ценности и инфраструктура культуры»
Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец