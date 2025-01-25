Татарстан передал Лисичанску 2 кареты скорой помощи

Вице-премьер республики Фаниль Аглиуллин лично вручил ключи от машин мэру Лисичанска Эдуарду Сахненко. Эта помощь предоставлена в рамках программы поддержки подшефных городов, которую реализует Татарстан.

Аглиуллин отметил, что новые автомобили помогут повысить оперативность и качество медицинских услуг для жителей Лисичанска. Он выразил надежду, что техника станет важным подспорьем для работы местной центральной больницы.

Ранее мы писали о том, что Татарстан в 2025 году на развитие проекта «Семья» выделит более 300 млн рублей.

Одним из ключевых направлений проекта стал федеральный проект «Семейные ценности и инфраструктура культуры»