Татарстан в 2025 году на развитие проекта «Семья» выделит более 300 млн рублей

В 2025 году Татарстан направит более 300 миллионов рублей на реализацию национального проекта «Семья», который стартовал 1 января и будет действовать до 2030 года.

Одним из ключевых направлений проекта стал федеральный проект «Семейные ценности и инфраструктура культуры», благодаря которому республика получит финансирование для модернизации объектов культуры.

В этом году планируется обновить две библиотеки, на что выделено 34,86 миллиона рублей. Современные модельные библиотеки появятся в Арском и Бугульминском районах, а также в Кукморе. В Мамадышском районе модернизируют дома культуры, в Высокогорском — детские школы искусств, а в Кукморском районе обновят музеи, дом культуры и театр юного зрителя.