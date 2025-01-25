Новости Татарстана
· 16+ · Екатерина Елисеева

Татарстан в 2025 году на развитие проекта «Семья» выделит более 300 млн рублей

Одним из ключевых направлений проекта стал феде...

pixabay.com

Подписаться в Telegram

В 2025 году Татарстан направит более 300 миллионов рублей на реализацию национального проекта «Семья», который стартовал 1 января и будет действовать до 2030 года.

Одним из ключевых направлений проекта стал федеральный проект «Семейные ценности и инфраструктура культуры», благодаря которому республика получит финансирование для модернизации объектов культуры.

В этом году планируется обновить две библиотеки, на что выделено 34,86 миллиона рублей. Современные модельные библиотеки появятся в Арском и Бугульминском районах, а также в Кукморе. В Мамадышском районе модернизируют дома культуры, в Высокогорском — детские школы искусств, а в Кукморском районе обновят музеи, дом культуры и театр юного зрителя.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Читайте также:

Следующая новость ↓

Популярное

Лонгриды

16 часов назад

Морозы, метели и потепление: как погода в Казани удивляет в январе 2025 года

Новости России

день назад

АО «Транснефть – Прикамье» подвело итоги творческого смотра-конкурса

зачем нужна сеточка на вентиляции

Новости Татарстана

день назад

Татарстан смирился с ростом тарифов на ЖКУ

Важное в РТ

3 дня назад

Советы татарстанских пенсионеров, как накопить на достойную пенсию

ремонт паркетных полов в Санкт-Петербурге

Новости Казани

23 часа назад

В Казани 22 января игрок умер во время хоккейного матча

Новости Татарстана

4 часа назад

В 63 года скончался бывший судья ВС РТ Мурман Силагадзе

Новости Казани

23 часа назад

В Казани на улице Бехтерева полиция ждет саперов

Новости Казани

день назад

Сюрприз: казанец нашел у себя дома мертвого бомжа с проломленной головой

Новости Татарстана

день назад

В Республике Татарстан могут ввести оплату услуг ЖКХ цифровым рублем
Лонгриды
2 дня назад

Дом дешевле квартиры: что происходит с рынком недвижимости в Казани

Рынок недвижимости Казани продолжает удивлять н...

Новости Татарстана

7 минут назад

Челнинец окажется в суде за насилие в отношении сотрудника ГАИ

Интересное в Казани

день назад

“На УЗИ можно было попасть только по знакомству”: как в годы тотального дефицита в Казани открылась первая частная клиника

Новости Казани

17 минут назад

На пожаре в Советском районе Казани погиб мужчина

Новости Татарстана

57 минут назад

Татарстан в 2025 году на развитие проекта «Семья» выделит более 300 млн рублей
Рустам Минниханов про уведомления об атаках БПЛ...
Новости Татарстана
5 часов назад

Рустам Минниханов про уведомления об атаках БПЛА: «Есть нарекания по времени»

Новости Татарстана

час назад

Бастрыкин взял на контроль ситуацию матери 3 детей из Татарстана

Новости Казани

час назад

Оборудование на казанском мусоросжигательном заводе будет китайским

Новости Казани

2 часа назад

«Зенит-Казань» 25 января примет «Динамо» в центральном матче тура Суперлиги
ВТБ согласовал с ЦБ РФ открытие своего филиала ...
Новости России
4 дня назад

ВТБ согласовал с ЦБ РФ открытие своего филиала в Иране