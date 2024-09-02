В КФУ объяснили причину роста цен на проживание в общежитиях в 3 раза

В КФУ сообщили, почему практически в 3 раза увеличится цена на проживание в общежитии.

В университете рассказали «Бизнес Онлайн», что расходы на "коммуналку" поднялись. Кроме того, приходится проводить ремонт в корпусах. Теперь студенты начнут платить примерно от 1 500 до 1 700 с лишним тысяч рублей ежемесячно.

Больше всего платить приходится в Деревне Универсиады. В вузе отметили, что цены на проживание соответствуют нормам на текущий год. Известно, что студенты платят лишь за комнату и коммунальные услуги.

В цену не входят охрана, уборка территории, мусор и т.д..

Ранее мы писали о том, что певец Сергей Лазарев должен был выйти на сцену в Альметьевске, однако проспал вылет воздушного судна в республику.

Напомним, в 2023 году Лазарев был в Республике Татарстан минимум 2 раза.