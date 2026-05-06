Татарстан лидирует в Поволжье по взносам в программу сбережений

Жители Татарстана внесли 22 млрд рублей в программу долгосрочных сбережений (ПДС) с начала её действия в январе 2024 года по март 2026 года. По этому показателю республика занимает первое место в Приволжском федеральном округе и пятое в России.

В прошлом году участниками программы в Татарстане стали 311,5 тысячи человек, а объём взносов достиг 14,5 млрд рублей. Всего в республике заключено более 395 тысяч договоров ПДС. Жители получили выплаты на сумму 1,6 млрд рублей, а пенсионные резервы составили почти 18 млрд рублей.

Программа долгосрочных сбережений привлекает граждан благодаря государственному софинансированию и налоговым льготам. В 2025 году впервые разрешили переводить пенсионные накопления в ПДС, что привело к росту числа участников более чем в три раза по стране — до 9 млн человек.

Негосударственные пенсионные фонды показали рекордную доходность: накопления выросли на 14% годовых, резервы — на 16,2%. Это в два-три раза превысило уровень инфляции. Фонды переориентировались на государственные облигации, увеличив их долю в портфеле до 49,2%.

Общий объём пенсионных средств в России достиг 9,5 трлн рублей, что на 17,2% больше, чем годом ранее. Впервые за пять лет рост пенсионных накоплений превысил темп роста ВВП страны.