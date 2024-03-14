Татарстан лидирует в ПФО по объему платных услуг

В январе 2024 года в республике Татарстан населению были предоставлены платные услуги на сумму 36 млрд 681,4 млн рублей, и это делает Татарстан лидером среди регионов Приволжского федерального округа, согласно отчету Татарстанстата и других статистических документов.



Этот объем услуг оказался на 2,2% выше, чем за аналогичный период в 2023 году, но снизился на 7,7% по сравнению с декабрем. Также стоит отметить, что по итогам января вторым по объему оказанных населению платных услуг в ПФО оказался Башкортостан, где общая сумма составила 30 млрд 354,6 млн рублей. На третьем месте находится Нижегородская область с объемом платных услуг в 22 млрд 970,0 млн рублей.

Напомним, ранее в Казани в честь 100-летия «Татаркино» собрались главы киностудий из стран СНГ.