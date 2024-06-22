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· 16+ · Полина Сластникова

Татарстан лидирует по количеству бюджетных мест в вузах

Для абитуриентов в 2024 году выделено 621 тыс. бюджетных мест, из них 453 тысячи распределены по регионам.

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Для абитуриентов в 2024 году выделено 621 тыс. бюджетных мест, из них 453 тысячи распределены по регионам.
Татарстан занял первое место по количеству бюджетных мест — на безвозмездной основе в республике будут обучаться 20 тыс. студентов. Второе место с небольшим отставанием заняла Свердловская область.

Больше всего мест на бесплатное обучение по специальностям в сфере педагогики (75 тыс.). Также в пятёрку лидеров вошли IT-специальности, медицина, лесное, сельское, рыбное хозяйство и машиностроение.
Ранее мы писали, что учёба в КФУ начнётся с 1 смотря, несмотря на выселение студентов из общежития, а цены на обучение вырастут.

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