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Тарифы на вывоз мусора в РТ назвали самыми низкими в Поволжье

В 2024 году РТ по росту тарифов находится выше ...

Екатерина Елисеева

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УК «ПЖКХ» зафиксировала, что тарифы на обращение с твердыми коммунальными отходами в РТ самые низкие по сравнению с другими субъектами Поволжья.

По информации издания «Бизнес Онлайн», что предельные индексы уже утверждены. Они касаются 2-го полугодия. К примеру, в столице Татарстана тариф вырастет на 8,9%.

По региону за одного человека придется отдать до 127,7 рублей в частном строении и 117,7 рублей в многоквартирном доме. На востоке суммы увеличатся до 131,19 и 120,94 рублей.

В 2024 году РТ по росту тарифов находится выше Нижегородской, Самарской и Ульяновской областей, а также Марий Эл и Башкирия.

Ранее мы писали о том, что ворон из зооботсада в Казани «съел» Чебурашку на глазах у публики. Казанский зоопарк опубликовал ролик, в котором видно, как кафрский ворон Валюша поедает своего нового друга.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеть тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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