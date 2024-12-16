Тарифы на вывоз мусора в РТ назвали самыми низкими в Поволжье

УК «ПЖКХ» зафиксировала, что тарифы на обращение с твердыми коммунальными отходами в РТ самые низкие по сравнению с другими субъектами Поволжья.

По информации издания «Бизнес Онлайн», что предельные индексы уже утверждены. Они касаются 2-го полугодия. К примеру, в столице Татарстана тариф вырастет на 8,9%.

По региону за одного человека придется отдать до 127,7 рублей в частном строении и 117,7 рублей в многоквартирном доме. На востоке суммы увеличатся до 131,19 и 120,94 рублей.

В 2024 году РТ по росту тарифов находится выше Нижегородской, Самарской и Ульяновской областей, а также Марий Эл и Башкирия.

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