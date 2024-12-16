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Ворон из зооботсада в Казани «съел» Чебурашку на глазах у публики

Кафрский ворон Валюша поедает своего нового друга

Казанский Зооботсад

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Казанский зоопарк опубликовал ролик, в котором видно, как кафрский ворон Валюша поедает своего нового друга. На опубликованных кадрах находится необычный предмет, который напоминает обезьяну или чебурашку.

Известно, что новая игрушка птицы сформирована из съедобных продуктов. Работники учреждения сообщили, что руки выполнены из бананов, тело – из тыквы, а глаза – из томатов.

Судя по реакции пернатого, такой подарок пришелся ему по душе.

Ранее мы писали о том, что жителей Казани приглашают на благотворительную школьную ярмарку. Часть средств, собранных на ярмарке, будет направлена на реабилитацию подопечного благотворительной организации «Добрая Казань» — 22-летнего Павла.

Организаторами выступают Министерство экономики и Министерство образования и науки РТ при поддержке Центра «Мой бизнес» Фонда поддержки предпринимательства РТ.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеть тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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