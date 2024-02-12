Супермаркет «Бахетле» покинул казанский ТЦ

Супермаркет «Бахетле», который работал с 2008 года и находился в ТЦ «Сити Центр» по адресу улица Мавлютова в Казани закрыл свои двери. Передает издание «БИЗНЕС Online».





В начале года площадь магазина была продана. По информации издания, «Бахетле» реализовал 3,2 тыс. квадратных метров за 204 миллиона рублей. Эта продажа осуществлена в соответствии с общей стратегией трансформации группы компаний «Бахетле», принятой в 2023 году. Площадь, ранее занимаемая магазином в торговом комплексе, была приобретена голландским брендом Eurospar.Напомним, что в августе 2023 года ГК «Бахетле» закрыла свой флагманский магазин на проспекте Ямашева, 71а, где затем открылся Spar. Ранее сеть магазинов «Бахетле» прекратила свою деятельность на улице Декабристов, Сибирском тракте и на улице Габдуллы Тукая. В интервью для «БИЗНЕС Online» основательница сети, Муслима Латыпова, упоминала о реконструкции магазинов и поиске новых локаций для открытия новых супермаркетов как в Казани, так и в Москве.

Ранее, внук владелицы «Бахетле» Муслимы Латыповой открыл организацию по производству хлеба и мучных изделий