Внук владелицы «Бахетле» открыл компанию «Фабрика Бахетле-1»

Компанию по производству хлеба и мучных изделий открыл внук владелицы «Бахетле» Муслимы Латыповой. Об этом стало известно, исходя из записи, которая была опубликована в едином госреестре юрлиц. Главой компании стал Эрик Харламов.

Компания «Фабрика Бахетле-1» была зарегистрирована 7 декабря 2023 года. Компания будет производить хлеб, мучные кондитерские изделия, торты, пирожные и мясо.

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