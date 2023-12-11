Внук владелицы «Бахетле» открыл компанию «Фабрика Бахетле-1»
ksonline.ru
Компанию по производству хлеба и мучных изделий открыл внук владелицы «Бахетле» Муслимы Латыповой. Об этом стало известно, исходя из записи, которая была опубликована в едином госреестре юрлиц. Главой компании стал Эрик Харламов.
Компания «Фабрика Бахетле-1» была зарегистрирована 7 декабря 2023 года. Компания будет производить хлеб, мучные кондитерские изделия, торты, пирожные и мясо.
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