Новости Татарстана
· Артем Акчурин

Судебные приставы приостановили взыскание долгов с участников СВО на 900 млн рублей

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В 2023 году судебные приставы приняли решение приостановить взыскание задолженностей по исполнительным производствам, которые были возбуждены в отношении участников СВО. Общая сумма задолженностей, подлежащих взысканию, составила 900 млн рублей. Эту информацию подтвердил главный судебный пристав Татарстана, Анвар Закиров.

По его словам, за прошедший год было приостановлено 19 тысяч исполнительных производств на общую сумму 900 млн рублей.

Ранее, участник спецоперации из Мензелинска неожиданно для семьи вернулся домой.

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