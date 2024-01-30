Новости Татарстана
· Артем Акчурин

Участник СВО из Мензелинска неожиданно для семьи вернулся домой

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Боец СВО из Мензелинска приехал домой на двухнедельный отпуск. Военный не стал предупреждать своих близких, желая сделать для них сюрприз.

В полночь участник военных действий постучал в дверь. Жена и два ребенка, не ожидая такого сюрприза, встретили героя со слезами на глазах.

Кроме того, боец решил навестить свою маму. Он пришел к ней на работу с букетом цветов. Взволнованная женщина была счастлива увидеть сына живым и здоровым. Эта история была опубликована в местной газете.

Ранее, стало известно, почему в Татарстане снизилось производство пива.

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