Суд в РТ признал сделку между 2 фирмами на 980 тысяч недействительной

Суд Татарстана аннулировал сделку между компаниями «Камский пружинный завод» и «Новация», связанной с поставкой металла. Как выяснилось, завод перевёл свыше 980 тысяч рублей в счёт оплаты, но товар так и не был получен.

Проверку по данному факту инициировала прокуратура республики. В ходе разбирательства выяснилось, что поставка металла не состоялась, а сведения о расчётах не были внесены в книгу покупок, как это предусмотрено.

В итоге суд обязал ответчиков вернуть в бюджет сумму, превышающую 980 тысяч рублей.

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