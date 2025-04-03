Суд в РТ признал сделку между 2 фирмами на 980 тысяч недействительной
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Суд Татарстана аннулировал сделку между компаниями «Камский пружинный завод» и «Новация», связанной с поставкой металла. Как выяснилось, завод перевёл свыше 980 тысяч рублей в счёт оплаты, но товар так и не был получен.
Проверку по данному факту инициировала прокуратура республики. В ходе разбирательства выяснилось, что поставка металла не состоялась, а сведения о расчётах не были внесены в книгу покупок, как это предусмотрено.
В итоге суд обязал ответчиков вернуть в бюджет сумму, превышающую 980 тысяч рублей.
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