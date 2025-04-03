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Суд в РТ признал сделку между 2 фирмами на 980 тысяч недействительной

Проверку по данному факту инициировала прокурат...

pixabay.com

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Суд Татарстана аннулировал сделку между компаниями «Камский пружинный завод» и «Новация», связанной с поставкой металла. Как выяснилось, завод перевёл свыше 980 тысяч рублей в счёт оплаты, но товар так и не был получен.

Проверку по данному факту инициировала прокуратура республики. В ходе разбирательства выяснилось, что поставка металла не состоялась, а сведения о расчётах не были внесены в книгу покупок, как это предусмотрено.

В итоге суд обязал ответчиков вернуть в бюджет сумму, превышающую 980 тысяч рублей.

Ранее мы писали о том, что экс-главе КирМоса Сергею Миронову продлили арест.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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