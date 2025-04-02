Экс-главе КирМоса Сергею Миронову продлили арест

В суде Казани рассматривали продление ареста экс-главе двух районов Сергею Миронову. Он просил о смягчении меры пресечения, ссылаясь на тяжёлое заболевание тазобедренных суставов, требующее операции. По его словам, врачи ФСИН не могут обеспечить нужное лечение, а диагноз подтвердили в РКБ.

Судья Ирина Сухова напомнила, что срок ареста истекает 15 апреля. Прокуратура настаивала на его продлении до 17 августа, ссылаясь на тяжесть обвинений и риск давления на свидетелей. Адвокаты Миронова, Николай Соколов и Тимур Табакчи, возражали, утверждая, что их подзащитный проходит лечение с 2023 года, не скрывался и добровольно являлся на допросы. Защита также отметила, что часть обвинений уже снята, а не допрошен остался только один важный свидетель.

Миронов заявил, что обвинение не представило доказательств риска побега и давления. Он подчеркнул, что давно лишён должности и влияния, пять раз покидал республику и всегда возвращался. Также он обвинил прокуратуру в том, что она фактически перекладывает на суд обязанность доказывать необходимость ареста, при этом лишая его возможности лечиться и участвовать в гражданском процессе.

Подсудимый подчеркнул, что его здоровье ухудшается, и напомнил, что у него есть жильё в Казани и четверо детей. Он просил перевести его под домашний арест.

Суд рассмотрел представленные защитой документы, включая характеристику от Митрополита Казанского и Татарстанского. Перед тем как судья удалилась на совещание, Миронов пообещал соблюдать все условия и являться на заседания. По его словам, размер гражданского иска составляет 425 млн рублей, пишет «Реальное время».