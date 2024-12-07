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Суд снизил сумму ущерба по делу бывшего главы Татфондбанка Мусина до 8,7 млрд

Известно, что 25 ноября 2024 года, фигуранта пр...

pixabay.com

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Суд в Казани уменьшил сумму ущерба по уголовному делу экс-главы Татарского фондового банка Роберта Мусина - с 26,7 до 8,7 млрд рублей. Суд признал, что некоторые обвинения на 18 млрд рублей не были доказаны, пишет «Реальное время».

В конечном решении исключили претензии по сделкам с земельными паями и немного по другим сделкам и кредитам. Суд решил не рассматривать иск со стороны Агентства по страхованию вкладов на 26,7 млрд рублей. Специалисты решили, что организация может просить возмещение ущерба в гражданском порядке.

Известно, что 25 ноября 2024 года, фигуранта приговорили к 6,5 года колонии за злоупотребление обязанностями. В сумме с другим сроком, он проведёт в ИК 12 лет и 6 месяцев. Прокуратура планирует обжаловать вынесенный приговор.

Ранее мы писали о том, что суд приостановил дело о взыскании с экс-главы 2 районов Казани 308 млн рублей.

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