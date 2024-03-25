Новости Татарстана
· Артем Акчурин

Суд прекратил банкротное дело в отношении казанского производителя бумаги

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Арбитражный суд Татарстана завершил дело о банкротстве казанского предприятия АО «Нега», специализирующегося на производстве санитарно-гигиенической продукции под торговой маркой Nega. Компания успешно погасила задолженность перед ПАО «Банк Уралсиб», который выступал истцом в деле о банкротстве. Данные о решении суда отражены в реестре арбитражных дел.


Из данных сервиса «Контур.Фокус» видно, что оборот компании в 2022 году превысил 629 миллионов рублей. Однако чистый убыток «Неги» составил 368 тысяч рублей. Компания является правопреемником организаций ОАО «Агротехмашстройсервис» (АТМСС) и ООО «Никнас».

Генеральным директором компании является Кирилл Хмарук, который возглавил АТМСС в 2021 году после работы министром промышленности Пермского края и главой корпорации развития региона.

АТМСС в Казани с 2006 года специализируется на производстве натуральных санитарно-гигиенических продуктов под торговой маркой Nega, таких как туалетная бумага, салфетки, носовые платки, бумажные полотенца.

Напомним, что в Татарстане выделят еще 471 млн рублей на капитальный ремонт дорог.

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