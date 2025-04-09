Суд отправил под домашний арест главного врача Нижнекамской ЦРБ

По версии следствия, по указанию Руслана Валеева в больнице были оформлены два госконтракта на поставку стентов для коронарных артерий с тем расчётом, чтобы поставщиками стали фирмы, имеющие отношение к самому главврачу.

Обвинение утверждает, что приобретённые стенты так и не были использованы, что сорвало проведение нескольких операций. В результате семь человек были экстренно госпитализированы с инфарктом.

Против Валеева выдвинуто обвинение в превышении полномочий. Он частично признал свою вину. Суд постановил оставить его под стражей до 7 июня, пишет Вечерняя Казань.

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