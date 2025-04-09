В Казани альфонс обманул женщин на 44 млн рублей

В Татарстане задержан мужчина, подозреваемый в мошенничестве на крупную сумму — по предварительным данным, он обманул 20 человек, присвоив около 44 миллионов рублей. Об этом рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк. Видео.

Как выяснилось, ранее судимый злоумышленник знакомился с женщинами, выдавая себя за преуспевающего предпринимателя, занимающегося продажей импортных автомобилей. Он вызывал доверие, оказывая внимание и помогая по мелочам, например, предлагал отремонтировать автомобиль.

Со временем мужчина начинал просить деньги, ссылаясь на временные трудности в бизнесе, и уверял, что вскоре всё вернёт. Однако взятые обязательства не выполнял. Таким способом ему удалось выманить у пострадавших значительные суммы.

На данный момент в полицию продолжают поступать заявления от новых жертв.