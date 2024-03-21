Стройка участка М-12 Москва — Казань стоила почти триллион рублей

Участок трассы М-12 «Восток» Москва — Казань был построен за 910 миллиардов рублей. Данные приводят «РИА Новости» со ссылкой на интервью вице-премьера РФ Марата Хуснуллина газете «Ведомости».



По его словам, во время строительства трассы бюджет уже получил 350 миллиардов рублей в виде налоговых поступлений. По прогнозам через 20 лет налоговый потенциал вокруг этой трассы принесет в бюджет дополнительные 1,8 триллиона рублей, что позволит полностью окупить проект.



Общая протяженность магистрали М-12 от Москвы через Казань до Екатеринбурга и Тюмени составляет 1980 км, что делает ее одним из ключевых участков международного маршрута «Россия». По планам, к 2024 году трассу продлят до Екатеринбурга, а к 2025 году — до Тюмени.Отдельно отмечен участок М-12 между Москвой и Казанью протяженностью 810 км, который был завершен на 7 месяцев раньше запланированного срока. Ожидается, что благодаря этой новой дороге время пути от Российской столицы до Казани сократится с 12 до 6,5 часа.

Напомним, ранее в Татарстане 19 частных клиник добровольно отказались от абортов.