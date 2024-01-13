Строительство нового театра им. Камала обойдется в 13 млрд рублей
На строительство нового здания Театра имени Камала на берегу озера Кабан выделили бюджет в размере 13 миллиардов рублей. Тендер на выполнение соответствующих работ был размещен на сайте госзакупок, и контракт был заключен с компанией «Евростройхолдинг+» под руководством Владимира Казилова.
Заказчиком работ является ГБУ «Главстрой».
Общая сумма затрат на строительство оказалась примерно в два раза больше, чем изначально предполагалось при разработке концепции проекта. В феврале 2022 года стоимость строительства 37-тысячного квадратного метра здания оценивалась в 208 тысяч рублей за «квадрат» — более 7 миллиардов рублей.
Согласно плану, работы должны будут завершиться в сентябре 2025 года.
Ранее,
Рустам Минниханов посетил стройку нового театра Камала.