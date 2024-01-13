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· Артем Акчурин

Строительство нового театра им. Камала обойдется в 13 млрд рублей

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На строительство нового здания Театра имени Камала на берегу озера Кабан выделили бюджет в размере 13 миллиардов рублей. Тендер на выполнение соответствующих работ был размещен на сайте госзакупок, и контракт был заключен с компанией «Евростройхолдинг+» под руководством Владимира Казилова.

Заказчиком работ является ГБУ «Главстрой».

Общая сумма затрат на строительство оказалась примерно в два раза больше, чем изначально предполагалось при разработке концепции проекта. В феврале 2022 года стоимость строительства 37-тысячного квадратного метра здания оценивалась в 208 тысяч рублей за «квадрат» — более 7 миллиардов рублей.


Согласно плану, работы должны будут завершиться в сентябре 2025 года.

Ранее,
Рустам Минниханов посетил стройку нового театра Камала.

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